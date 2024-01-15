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TMSF'den şirket satışı: Boyteks, Weavers'taki paylarını satışa çıkarıyor

2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Boyteks Tekstil, Weavers'taki paylarını satışa çıkardı.

TMSF'den şirket satışı: Boyteks, Weavers'taki paylarını satışa çıkarıyor

Boyteks Tekstil AŞ, döşemelik ve perdelik kumaş üreticileri arasında yer alan Weavers Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki (Weavers) paylarını satışa sundu.

Erciyes Anadolu Holding açıklamasına göre, döşemelik ve perdelik kumaş üreticileri arasında yer alan şirket, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemleri ile satılacak. Bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapor ile şirketin değeri 1 milyar 700 milyon TL olarak belirlendi.

Teklifler, 5 Mart günü saat 10.00'da TMSF Genel Merkezi'nde açılacak. Ardından satış ihalesi açık artırma ile tamamlanacak.

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