TOKİ'den erken ödeme indirimi kampanyası (Ayrıntılar belli oldu)

TOKİ'nin erken ödeme indirimi kampanyasının ayrıntıları belli oldu.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için kampanya yapılacağını duyurmuştu.



Kampanyanın ayrıntılarını, ABD ziyareti sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

"TOKİ’den ev alan vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum" diyen Erdoğan, ev veya işyeri geri ödemesi devam eden vatandaşlar için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlattıklarını söyledi.



Kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalanabilecek.



Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek.



Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim tarihine kadar sürecek.

"BAŞVURULAR 5 MİLYONU GEÇTİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta duyurduğu sosyal konut projesine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İlk gün 1 milyonu geçen başvuru sayısının şu anda 5 milyona yaklaştığını söyleyen Erdoğan, "Özellikle gençlerimiz projeyi ciddi manada sahiplendi. Kampanyaya gösterilen teveccüh aslında vatandaşımızın devletine olan güveninin bir işaretidir" dedi.



"KONUT FİYATI VE KİRALAR DÜŞECEK, ŞÜPHEM YOK"



Yatırım değeri 422 milyar lira olan projenin 250 alt sektörü ilgilendiren çarpan etkisiyle çok büyük bir ekonomik hareketliliğe zemin hazırladığını kaydeden Erdoğan, "Özellikle bir süredir dengesiz görünüm sergileyen kira ve konut fiyatlarının da makul seviyelere düşmesini bekliyoruz; bu olacak, bundan hiç şüphem yok" diye konuştu.



"FARKIMIZI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYACAĞIZ"



Projenin başlatılması için yıl sonunun beklenmeyeceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"İnşallah biz öncelikle 250 bin, ardından bir 250 bin daha olmak üzere toplamda 500 bin konutluk bu projeyi de milletimizin hizmetine sunarak farkımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Tabii bir taraftan da arsaları yetiştireceğiz. 250 bin konut amaçlı arsayı da hazırlayacağız. Ayrıca 50 bin işyeriyle ilgili adımımızı da hızla atıyoruz. İnşallah dükkan sahibi olmak isteyenler de orada olacaklar."

SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı proje 3 ayaktan oluşuyor: Sosyal konut, iş yeri ve altyapısı hazır arsa...



81 ili ve tüm ilçeleri kapsayacak proje 2023 ile 2028 yılları arasında tamamlanacak. Bu kapsamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak.



Projenin ilk etabı 250 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 10 bin iş yerini kapsıyor.



KONTENJANLAR



Şehit yakını ve gazilere 12 bin 500 konutluk kontenjan ayrılacak. Engelli vatandaşlara ayrılacak konut sayısı da yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 olacak.



Emekliler ve 18-30 yaş arası gençler için de ayrı ayrı 50 bin konut ayrılacak.



BAŞVURU İÇİN GELİR SINIRI NE KADAR?



Projeden faydalanmak isteyen vatandaşların hane geliri İstanbul'da 18 bin liranın, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Ayrıca başvurucunun kendisi, eşi ya da çocuklarının üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.



KONUT FİYATLARI



2+1 konut: 608 bin lira (2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade)

3+1 konut: 850 bin lira (3 bin 187 lira taksit, 240 ay vade)

Başvuru bedeli: 500 lira



ARSA FİYATLARI



350-500 metrekarelik arsalar: 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)

Hisseli parseller: 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade)

Başvuru bedeli: 500 lira



İŞ YERİ FİYATLARI



350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

Başvuru bedeli: 2000 lira