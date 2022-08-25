81 ilde Sosyal Konut (Ucuz Konut) Projesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyi 13 Eylül'de açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı.



Balkan turu sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş “ben kendim yapacağım” diyorsa, onlara da “buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin” diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir."