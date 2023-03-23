UBS, binlerce Credit Suisse çalışanını işten çıkaracak

Financial Times'a konuşan kaynaklara göre, Credit Suisse'in yurt içi işletmesinden ve toplam 30 bin personel çalıştıran yatırım bankası bölümünden çeşitli tasfiyelere gidilecek.

Kaynaklara göre UBS, Credit Suisse'in yatırım bankası biriminin çoğunu tasfiye edecek. Dünya çapında 74 bin çalışanı bulunan UBS, İsviçre'de Credit Suisse ile çakışan rollerini kaldırmayı, şubeleri kapatmayı ve idari pozisyonlardaki personeli azaltmayı gündemine aldı.

İki bankanın da örtüştüğü hizmet ve birimlerde gerçekleşecek tasfiyelerden on binlerce kişinin etkilenmesi bekleniyor.

2022’nin sonunda 50 binden biraz fazla kişiyi istihdam eden Credit Suisse, bu yıl şimdiye kadar 4 bin çalışanını işten çıkarmıştı.