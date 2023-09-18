YHT biletlerine zam geldi

Sene başında yapılan yüzde 15 oranındaki zammın ardından temmuz ayında yüzde 30 oranında artan YHT biletlerine, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) yüzde 65’e varan oranda yeni bir zam daha geldi.

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İstanbul-Ankara bileti yüzde 33 zamla 430 liraya, Ankara-Konya bileti ise yüzde 37 zamla 200 liraya yükseldi.

Ankara-Eskişehir biletine ise yüzde 65, Ankara-Sivas biletine yüzde 50, İzmit-Konya biletine ise yüzde 58 zam yapıldı.

