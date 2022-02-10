Cristiano Ronaldo da yaşlanıyor: Yıllar sonra şaşırtan istatistik

Futboldaki çalışmalarına, kişisel bakımına ve sağlığına gösterdiği özen sayesinde uzun yıllar boyunca üst düzey futbol oynamaya devam eden Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra kariyerinde bir ilki yaşadı. Ünlü futbolcu 2010 yılından beri ilk defa 5 maç üst üste gol atamadı.

Haberler - ntv.com.tr 10.02.2022 - 09:48 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 12:29

Cristiano Ronaldo da yaşlanıyor: Yıllar sonra şaşırtan istatistik

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İngiltere ekiplerinden 'ın Portekizli süperstarı takımının son karşılaşması olan Burnley maçında da gol atamayınca kötü bir istatistiğe imza attı.

Yıldız futbolcu 2010 yılından bu yana ilk kez 5 maç üst üste gol atamadı. Ayrıca Ronaldo 2022 yılında da henüz gol atma başarısı gösteremedi.

Ronaldo'nun bu sezon Manchester United formasıyla 25 maçta 14 gol 3 asisti bulunuyor.

2010'DA DA YAŞAMIŞTI

Ünlü futbolcu forması giydiği dönemlerde de aynı durumu yaşadı.

Kırmızı şeytanlarda son 5 maçta gol bulamayan Ronaldo, Real Madrid'de oynarken de sezonun son maçında Malaga'ya karşı gol bulamazken sonraki sezonun başlangıcında da Mallorca, Osasuna, Sociedad ve Ajax'a karşı gol bulamamıştı.

2022'DE GOLÜ YOK

Portekizli yıldızın Manchester United adına attığı son gol 30 Aralık'ta Old Trafford'da oynadıkları Burnley karşılaşmasında atmıştı.

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