Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde galibiyetin formülü ilk gol

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kadıköy'deki derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 38 müsabakada ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi dikkati çekti.



Rekabette 34'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 38 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı.



Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 21 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 2 müsabaka ise golsüz sona erdi.



ÖNE GEÇEN TAKIMIN YENİLDİĞİ MAÇLAR



Bu süreçte 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.



2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.



Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.



Geçen sezon Kadıköy'de tarihe geçen derbide Fenerbahçe 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.

FENERBAHÇE 22, BEŞİKTAŞ 14 MAÇTA ÖNE GEÇTİ

İki takım arasındaki son 38 karşılaşmada Fenerbahçe 22, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece 2 müsabaka golsüz sonuçlandı.



Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 15'ini kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.



Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

