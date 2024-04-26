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Fenerbahçe'de Samet Akaydin gelişmesi

Panathinaikos'un şampiyonluk yolunda yara aldığı AEK maçında hatasından dolayı kalesinde gole sebebiyet veren Samet Akaydin'in sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döneceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin gelişmesi

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Çarşamba günü Yunanistan Süper Ligi Play-off'unda AEK'ya 3-0 yenilmesiyle şampiyonluk yarışında yara aldı.

Samet Akaydin'in yenilen goldeki hatası, Yunan basınındaki manşetlere "Fatih Terim, Samet'in hatasıyla çıldırdı" başlığıyla taşındı.

Sabah'ın haberine göre, 'den Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydın'ın sarı-lacivertlilere geri döneceği öne sürüldü.

Yeşil-beyazlılarda 15 maça çıkan milli futbolcu 1 asistlik katkı sağladı.

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