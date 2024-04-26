Fenerbahçe'de Samet Akaydin gelişmesi

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Çarşamba günü Yunanistan Süper Ligi Play-off'unda AEK'ya 3-0 yenilmesiyle şampiyonluk yarışında yara aldı.
Samet Akaydin'in yenilen goldeki hatası, Yunan basınındaki manşetlere "Fatih Terim, Samet'in hatasıyla çıldırdı" başlığıyla taşındı.
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'den Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydın'ın sarı-lacivertlilere geri döneceği öne sürüldü.
Yeşil-beyazlılarda 15 maça çıkan milli futbolcu 1 asistlik katkı sağladı.
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