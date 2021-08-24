Fenerbahçe'de sürpriz isim (Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında? Mevkisi ne?)

Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer hareketinde gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe'nin Santa Clara forması giyen Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita’yı transfer etmek için girişimlere başladığı iddia ediliyor. Peki Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında? Mevkisi ne?

ntv.com.tr 24.08.2021 - 10:17

Fenerbahçe'de sürpriz isim (Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında? Mevkisi ne?)

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Hidemasa Morita 10 Mayıs 1995'de Japonya'nın Osaka şehrinde dünyaya geldi.

Futbol hayatına Ryutsu Keizai University takımında başlayan Morita ardından Kawasaki Frontale ve CD Santa Clara takımlarında oynadı.

Kariyerinde 138 maça çıkan Japon oyuncu bu maçlarda 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 1.77 boyundaki Morati'nın asıl mevkisi ön libero. Kariyerinde çıktığı 138 maçın 12'sinde merkez orta 10 maçta ise sağ bek pozisyonunda oynadı.Morita'nın dinamik yapısı, topla hızlı hücuma çıkışları dikkat çekiyor.

Japon oyuncu ilk Milli Takım maçına 11 Eylül 2018'de çıktı. Milli Takımda toplam 9 maça çıkan Moruta 2 gol katkısında bulundu. Hidemasa Morita'nın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

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