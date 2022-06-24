Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Hidemasa Morita kimdir? (Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında? Mevkisi ne?)

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da orta sahaya takviye planları yapılıyor.



Sarı-Kırmızılılar, Portekiz ekibi Santa Clara ve Hidemasa Morita ile ilgileniyor.



HİDEMASA MORİTA KİMDİR?



Hidemasa Morita, 10 Mayıs 1995'de Japonya'nın Osaka şehrinde dünyaya geldi.



Futbol hayatına Ryutsu Keizai University takımında başlayan Morita, ardından Kawasaki Frontale ve CD Santa Clara takımlarında oynadı.



Geçtiğimiz sezon Santa Clara formasıyla 28 maça çıkan Morita takımına 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.



Kariyerinde 167 maça çıkan Japon oyuncu, bu maçlarda 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.



1.77 boyundaki Morati'nın asıl mevkisi ön libero. Kariyerinde çıktığı 167 maçın 15'inde merkez orta, 10 maçta ise sağ bek pozisyonunda oynadı.



Morita'nın dinamik yapısı, topla hızlı hücuma çıkışları dikkat çekiyor.



Japon oyuncu, ilk Milli Takım maçına 11 Eylül 2018'de çıktı. Milli Takımda toplam 16 maça çıkan Moruta 2 gol katkısında bulundu.



Hidemasa Morita'nın güncel piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu biliniyor.