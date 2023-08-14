1. haftası tamamlanan Süper Lig'de puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı.



Haftanın kapanışında Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçları yapıldı.



Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini tek golle geçerken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.



Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona puan kaybıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak 2 puan yitirdi.



Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1'le geçerek sezona 3 puanla başladı.



Trabzonspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.



SONUÇLAR



Trabzonspor-Bitexen Antalyaspor: 1-0



Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 3-2



TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: 1-1



Pendikspor-Atakaş Hatayspor: 1-5



Mondihome Kayserispor-Galatasaray: 0-0



EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: 1-1



Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 2-1



Fenerbahçe-Gaziantep FK: 2-1



Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 2-0



VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1



SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU