19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 22-28 Mart tarihlerinde oynanacak maçlar için ay-yıldızıl ekip yarın Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.



Teknik direktör Ali Nadir Başkan idaresinde 20 Mart'a kadar hazırlıklarını sürdürecek millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Konyaspor), Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin (Beşiktaş), Jankat Yılmaz (Galatasaray).



Defans: Efe Sarıkaya (Altay), İlker Akar (Altınordu), Aytuğ Batur Kömeç (Beşiktaş), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Mustafa Alptekin Çaylı (GMG Kastamonuspor), Emir Ortakaya (Göztepe), Umut Erdem, Ayberk Karapo (Manisa FK), Ayberk Kaygısız (Medipol Başakşehir), Muhlis Dağaşan (PSV Eindhoven), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor).



Orta Saha: Devran Şenyurt (Adanaspor), Sami Satılmış (Altınordu), Mehmet Ali Büyüksayar (Arabam.com Konyaspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Mert Kadir Bulut (BV De Graafschap), Eren Kaya (Demir Grup Sivasspor), Hamza Yiğit Akman, Caner Doğan (Galatasaray), Teoman Gündüz (Hertha BSC Berlin), Enver Azmi Sarıalioğlu (İstanbulspor), Fırat Sarı (Turgutluspor), Emre Demir (Yılport Samsunspor).



Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Başar Önal (BV De Graafschap), Talha Sarıarslan (Yukatel Kayserispor).



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