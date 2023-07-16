1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon

Federasyondan yapılan açıklamada, Türk futbolunun "acil çözüm bekleyen konularının" çözümüne ilişkin somut adımlar atıldığı belirtildi.
"1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile ligin resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir" denildi.
Fenerbahçe atılan adımı önemli bulduklarını duyurdu. Kurulacak komisyonun "tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşması" gerektiğini vurguladı. Galatasaray ise komisyon kurma kararına sert tepki gösterdi. Kararın Türk futbol camiasını bulandırma ve kaosa sürükleme niyeti taşıdığı belirtildi.
FENERBAHÇE: TARAFSIZ BİR KOMİSYON OLMALI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, federasyonun komisyon kurma kararına ilişkin duyurusunun kendilerince dikkatle takip edildiği belirtildi.
Federasyona konuyla ilgili 6 Mart 2021'de başvuruda bulunulduğu hatırlatılarak, geçen zamanda sürecin takip edildiği vurgulandı.
Geç kalınmış olsa da atılan adımı önemli bulduklarını aktaran sarı-lacivertli kulüp, "Başvurumuzun 1. ve 2. yıl dönümlerinde resmi internet sitemizden cevap beklediğimize dair açıklamalar yapmıştık. Başvurumuz ile ilgili geç kalınmış olsa da adımlar atılmış ve atılacak olmasını önemli bulduğumuzu, tüm süreci ve atılacak yeni adımları dikkatle takip edeceğimizi, tarihi kanıtları ve örnekleriyle yapılmış resmi başvurumuzla ilgili alınacak her karar ile ilgili atacağımız bir sonraki adım için hazırlıklı olduğumuzu, ilgililere ve kamuoyuna vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kurulacak komisyonun tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşmasının zorunluluğuna dikkati çekilen açıklama, şöyle sona erdi:
"TFF'nin kuracak olduğu komisyonun tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşmasının zorunluluğunu bir kez daha vurguluyor; ilgili komisyonun başvurumuzu her türlü algı ve baskıdan uzak bir şekilde objektif olarak değerlendireceğine, 100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonunun Türk futbolunun efsane isimlerinin mücadele ettiği, alın terleri ile kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili en doğru kararı vereceğine inanmak istiyoruz."
GALATASARAY: HESAP BELLİDİR, BU YILDIZLAR KİRLİDİR
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, federasyonun 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararının Türk futbol camiasını bulandırma ve kaosa sürükleme niyeti taşıdığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupa seremonisine talimatlara aykırı çıktığı ve bununla ilgili federasyonun disiplin kararı almadığının vurgulandığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun amatör dönemdeki futbol turnuvalarında elde edilen birincilikler hakkında bir komisyon kurma kararı, Türk futbol camiasını bulandırmak ve kaosa sürüklemek için yeni bir hesap yapıldığını açıkça göstermektedir. Bu hesabın ilk adımı, TFF Disiplin Talimatlarında açık bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen, Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının ardından düzenlenen kupa seremonisine talimatlara ve spor ahlakına aykırı bir şekilde, 'gerçekte var olmayan yıldızlarıyla' katılan Fenerbahçe Kulübüyle ilgili disiplin kararının hala açıklanmamış olmasıyla atılmıştır." ifadelerine yer verildi.
"Hesap bellidir, bu yıldızlar kirlidir!" paylaşımının yapıldığı açıklama, şu sorularla devam etti:
"TFF ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında bu konuyla ilgili yapılmış bir görüşme ve pazarlık var mıdır? Bu görüşmede Sayın Ali Koç’un kendi camiasına karşı zor duruma düşmemesi adına kendisine bu konunun bir komisyona havale edilmesi sözü verilmiş midir? TFF ile nasıl bir görüşme gerçekleşmiştir ki kararları tartışılmaz olan Tahkim Kurulu’nun geçmişte kulüplerin şampiyonluklarıyla ilgili almış olduğu kararlar hiçe sayılmaya çalışılmaktadır? Neredeyse mahalle arasında yapılan maçlardan şampiyonluk istemeye hazır bu anlayışın hukuk ve ahlak kurallarının dışına çıkıp arka kapılardan çözüm bulma isteğine daha ne kadar göz yumulacaktır? Hesap bellidir, bu yıldızlar kirlidir!"
Fenerbahçe'nin 1959 öncesi tutumunun centilmenlikten ve spor ahlakından uzak olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Yıllarca kabul ettiği şampiyonluk sayılarını yenisini kazanamayınca geçmişe dönüp saydırmaya çalışmak centilmenlikten, spor ahlakından uzak, en önemlisi de Türk futbolunun birçok önemli konusu varken sadece kendisine ayrıcalık arayan, yaratılmaya çalışılan birlik ve beraberlik ortamına dinamit koymaya çalışan bir davranıştır. Yıllardır göğsünde gururla taşıdığı kulüp logosunu, bir ihtiras uğruna, çocuk oyuncağı haline getirmek tarih sayfalarında bir utanç vesikası olarak yerini alacaktır. Galatasaray Kulübü olarak, Türkiye Kupası Finali'nde hukuka aykırı olarak seremoniye beş yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe Kulübüne gerekli cezanın tayin edilmesi ve oluşturulan bu komisyonun acilen lağvedilmesini talep ettiğimizi Türkiye Futbol Federasyonuna ve kamuoyuna duyuruyoruz. Kulübümüz tüm bu hesaplara, çirkin oyunlara karşı duracak ve Türk futbolunun gelişmesi için hiç durmadan çalışmaya devam edecektir."
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