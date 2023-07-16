1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon

GALATASARAY: HESAP BELLİDİR, BU YILDIZLAR KİRLİDİR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, federasyonun 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararının Türk futbol camiasını bulandırma ve kaosa sürükleme niyeti taşıdığı belirtildi.



Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupa seremonisine talimatlara aykırı çıktığı ve bununla ilgili federasyonun disiplin kararı almadığının vurgulandığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun amatör dönemdeki futbol turnuvalarında elde edilen birincilikler hakkında bir komisyon kurma kararı, Türk futbol camiasını bulandırmak ve kaosa sürüklemek için yeni bir hesap yapıldığını açıkça göstermektedir. Bu hesabın ilk adımı, TFF Disiplin Talimatlarında açık bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen, Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının ardından düzenlenen kupa seremonisine talimatlara ve spor ahlakına aykırı bir şekilde, 'gerçekte var olmayan yıldızlarıyla' katılan Fenerbahçe Kulübüyle ilgili disiplin kararının hala açıklanmamış olmasıyla atılmıştır." ifadelerine yer verildi.



"Hesap bellidir, bu yıldızlar kirlidir!" paylaşımının yapıldığı açıklama, şu sorularla devam etti:



"TFF ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında bu konuyla ilgili yapılmış bir görüşme ve pazarlık var mıdır? Bu görüşmede Sayın Ali Koç’un kendi camiasına karşı zor duruma düşmemesi adına kendisine bu konunun bir komisyona havale edilmesi sözü verilmiş midir? TFF ile nasıl bir görüşme gerçekleşmiştir ki kararları tartışılmaz olan Tahkim Kurulu’nun geçmişte kulüplerin şampiyonluklarıyla ilgili almış olduğu kararlar hiçe sayılmaya çalışılmaktadır? Neredeyse mahalle arasında yapılan maçlardan şampiyonluk istemeye hazır bu anlayışın hukuk ve ahlak kurallarının dışına çıkıp arka kapılardan çözüm bulma isteğine daha ne kadar göz yumulacaktır? Hesap bellidir, bu yıldızlar kirlidir!"



Fenerbahçe'nin 1959 öncesi tutumunun centilmenlikten ve spor ahlakından uzak olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:



"Yıllarca kabul ettiği şampiyonluk sayılarını yenisini kazanamayınca geçmişe dönüp saydırmaya çalışmak centilmenlikten, spor ahlakından uzak, en önemlisi de Türk futbolunun birçok önemli konusu varken sadece kendisine ayrıcalık arayan, yaratılmaya çalışılan birlik ve beraberlik ortamına dinamit koymaya çalışan bir davranıştır. Yıllardır göğsünde gururla taşıdığı kulüp logosunu, bir ihtiras uğruna, çocuk oyuncağı haline getirmek tarih sayfalarında bir utanç vesikası olarak yerini alacaktır. Galatasaray Kulübü olarak, Türkiye Kupası Finali'nde hukuka aykırı olarak seremoniye beş yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe Kulübüne gerekli cezanın tayin edilmesi ve oluşturulan bu komisyonun acilen lağvedilmesini talep ettiğimizi Türkiye Futbol Federasyonuna ve kamuoyuna duyuruyoruz. Kulübümüz tüm bu hesaplara, çirkin oyunlara karşı duracak ve Türk futbolunun gelişmesi için hiç durmadan çalışmaya devam edecektir."