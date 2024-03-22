2024 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu finalistleri belli oldu

Tek maç eleme sistemiyle yapılan yarı final maçlarının ardından A Yolu'nda Polonya ve Galler, B Yolu'nda İzlanda ile Ukrayna, C Yolu'nda da Gürcistan ve Yunanistan finale çıktı.



26 Mart Salı günü oynanacak final maçlarını kazanacak ekipler, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.



Play-off turundaki maçların ardından A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi de belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan ya da Yunanistan olacak.



Avrupa Şampiyonası play-off turu maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



A Yolu:



Polonya-Estonya: 5-1



Galler-Finlandiya: 4-1



B Yolu:



İsrail-İzlanda: 1-4



Bosna Hersek-Ukrayna: 1-2



C Yolu:



Gürcistan-Lüksemburg: 2-0



Yunanistan-Kazakistan: 5-0

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi Gürcistan-Yunanistan maçının galibi olacak Haberi Görüntüle