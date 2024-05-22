2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Budapeşte ev sahipliği yapacak

UEFA İcra Komitesi, UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Dublin'de toplandı ve çeşitli konularda kararlar aldı.



Komite, 2026 ve 2027 yıllarında kulüpler düzeyinde gerçekleştirilecek organizasyonların finallerine ev sahipliği yapacak şehir ve statları belirledi.



Finallerin ev sahipleri şöyle:



UEFA Şampiyonlar Ligi:

UEFA Avrupa Ligi:

UEFA Konferans Ligi:

2026: Budapeşte, Puskas Arena2027: Milano'daki San Siro Stadı'nın yenileme planları hakkında bilgi sunmasına bağlı olarak karar eylül ayına kadar ertelendi.2026: İstanbul, Beşiktaş Park (Tüpraş)2027: Frankfurt, Frankfurt Stadı2026: Leipzig, RB Arena2027: İstanbul, Beşiktaş Park (Tüpraş)