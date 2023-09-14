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45 milyon euroluk transfer resmen gerçekleşti: Marco Verratti, Al Arabi'de

Katar temsilcisi Al Arabi, Paris Saint-Germain'den Marco Verratti'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bu transfer için 45 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

45 milyon euroluk transfer resmen gerçekleşti: Marco Verratti, Al Arabi'de

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Saint-Germain'in İtalyan yıldızı Marco Verratti, Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Arabi'ye transfer oldu. 

Katar temsilcisi, 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Verratti'yi kadrosuna kattığını duyurdu. 

45 MİLYON EURO BONSERVİS

Yapılan açıklamada, 45 milyon euro bonservis bedeliyle transferin gerçekleştiği açıklandı. 

2012 yılından bu yana PSG forması giyen Verratti, Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

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