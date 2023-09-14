45 milyon euroluk transfer resmen gerçekleşti: Marco Verratti, Al Arabi'de

Paris Saint-Germain'in İtalyan yıldızı Marco Verratti, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Arabi'ye transfer oldu.



Katar temsilcisi, 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Verratti'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

45 MİLYON EURO BONSERVİS



Yapılan açıklamada, 45 milyon euro bonservis bedeliyle transferin gerçekleştiği açıklandı.



2012 yılından bu yana PSG forması giyen Verratti, Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

