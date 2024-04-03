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6 maç ceza alan Trabzonspor hangi maçları seyirsiz oynayacak?

Trabzonspor, olaylı Fenerbahçe maçının ardından 6 maç ceza aldı. Peki bordo-mavili ekip hangi maçları seyircisiz oynayacak? İşte ayrıntılar ve seyircisiz oynanacak müsabakalar...

6 maç ceza alan Trabzonspor hangi maçları seyirsiz oynayacak?

Profesyonel Disiplin Kurulu olaylı - maçının cezalarını açıkladı.

Buna göre Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Bordo-mavili kulüp 3 milyon 112 bin TL de para cezası aldı.

Bordo-mavili ekip, bir indirim olmaması halinde cezanın 4 maçını bu sezonun kalan maçlarında, 2 maçı ise yeni sezonda çekecek.

Cezalar Türkiye Kupası'nda geçerli olmayacak. 

TRABZONSPOR'UN BU SEZON SEYİRCİSİZ OYNACAĞI MAÇLAR

Sivasspor

Gaziantep FK

İstanbulspor

Ankaragücü

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezaları belli oldu

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezaları belli oldu

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