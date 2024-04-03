6 maç ceza alan Trabzonspor hangi maçları seyirsiz oynayacak?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının cezalarını açıkladı.
Buna göre Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Bordo-mavili kulüp 3 milyon 112 bin TL de para cezası aldı.
Bordo-mavili ekip, bir indirim olmaması halinde cezanın 4 maçını bu sezonun kalan maçlarında, 2 maçı ise yeni sezonda çekecek.
Cezalar Türkiye Kupası'nda geçerli olmayacak.
TRABZONSPOR'UN BU SEZON SEYİRCİSİZ OYNACAĞI MAÇLAR
Sivasspor
Gaziantep FK
İstanbulspor
Ankaragücü
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