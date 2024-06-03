663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu: Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?

Dünyanın en eski Spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu sene 663. kez düzenlenecek.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ TARİHİ



Yeni sistemle ilk kez güreşseverlerle buluşacak olan ve heyecanla beklenen 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 5-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde toplamda 864 pehlivanın 14 boyda dualı çayıra çıkıp, güreşeceği aktarıldı.