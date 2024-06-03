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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu: Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu. Her yıl Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleştirilecek. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman gerçekleştirilecek?

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu: Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?

Dünyanın en eski Spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu sene 663. kez düzenlenecek.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ TARİHİ

Yeni sistemle ilk kez güreşseverlerle buluşacak olan ve heyecanla beklenen 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 5-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde toplamda 864 pehlivanın 14 boyda dualı çayıra çıkıp, güreşeceği aktarıldı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu: Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? - 1

TASARRUF TEDBİRLERİ UYGULANACAK

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 5-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonunda, tasarruf tedbirlerinin uygulanacağını söyledi. Akın, "Organizasyonun sürdürülebilirliği açısından sıkıntı oluşturmayacak bazı tasarruf hükümleriyle bütçeyi zorlamadan bu işi yapmaya çalışacağız. Örneğin, konserimizi belki bir gece yapacağız. Pehlivanlar konusunda bazı önlemler alacağız. Bunların hepsi hem organizasyon düzenini bozmayacak ama diğer taraftan da bizi zorlamayacak şekilde olacak" dedi.

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