A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya konuk olacak

A Milli Erkek Basketbol takımı 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur maçında Letonya ile karşılaşacak.

Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka, NTV'den canlı yayınlanacak.



Milliler, elemelerin ilk turunda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile B Grubu'nda yer aldı. FIBA tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesiyle Türkiye, Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi.



A Grubu'nda ise ilk 3 sırada bulunan Letonya, Belçika ve Sırbistan adlarını ikinci tura yazdırdı.



Milliler, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu'nda karşı karşıya gelecek.



Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turda 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

ADAY KADRO

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.

MAÇ PROGRAMI

﻿25 Ağustos: Letonya-Türkiye



28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan



10 Kasım: Türkiye-Belçika



13 Kasım: Sırbistan-Türkiye



24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya



27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye