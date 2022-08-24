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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya konuk olacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur ilk maçında yarın Letonya'ya konuk olacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.08.2022 - 10:00 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 10:02

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya konuk olacak

A Milli Erkek takımı 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur maçında ile karşılaşacak.

Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka, NTV'den canlı yayınlanacak.

Milliler, elemelerin ilk turunda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile B Grubu'nda yer aldı. FIBA tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesiyle Türkiye, Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi.

A Grubu'nda ise ilk 3 sırada bulunan , Belçika ve Sırbistan adlarını ikinci tura yazdırdı.

Milliler, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu'nda karşı karşıya gelecek.

Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turda 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

ADAY KADRO

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A 'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, .

MAÇ PROGRAMI

﻿25 Ağustos: -Türkiye

28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan

10 Kasım: Türkiye-Belçika

13 Kasım: Sırbistan-Türkiye

24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya

27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye

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