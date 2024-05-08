Real Madrid'den muhteşem geri dönüş: Şampiyonlar Ligi final biletini kaptılar

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İspanyol devi Real Madrid ve Alman temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya geldi.
2-2 biten ilk maçın rövanşında tur atlayan taraf Real Madrid oldu.
Bayern Münih, 68. dakikada Davies'in golüyle 1-0 öne geçti.
Real Madrid, 88 ve 90+1'de Joselu'nun attığı gollerle maçı kazandı.
Bu sonuçla Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde bir diğer Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un rakibi oldu.
Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
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