NTV.COM.TR’ye geri dön

Real Madrid'den muhteşem geri dönüş: Şampiyonlar Ligi final biletini kaptılar

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Real Madrid, Bayern Münih’i konuk etti. Son 10 dakikaya 1-0 yenik giren Real Madrid, 2 gol bularak adını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı.

Real Madrid'den muhteşem geri dönüş: Şampiyonlar Ligi final biletini kaptılar

yarı final rövanş maçında İspanyol devi ve Alman temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya geldi.

2-2 biten ilk maçın rövanşında tur atlayan taraf Real Madrid oldu.

Bayern Münih, 68. dakikada Davies'in golüyle 1-0 öne geçti.

Real Madrid, 88 ve 90+1'de Joselu'nun attığı gollerle maçı kazandı.

Real Madrid'den muhteşem geri dönüş: Şampiyonlar Ligi final biletini kaptılar - 1

Bu sonuçla , finalinde bir diğer Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

PSG havlu attı: Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi finali biletini kaptı

PSG havlu attı: Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi finali biletini kaptı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...