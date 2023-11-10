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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı farklı geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında Slovakya'yı 75-40 mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı farklı geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki ilk maçında ile karşılaştı.

Maçın ilk periyodu, pota altına yaptıkları hızlı hücumlarla sayı bulan Türkiye’nin 19-8 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci periyotta da üstünlüğü elden bırakmayan Türkiye, ilk yarıyı 23 sayı farkla 43-20 önde tamamladı.İkinci yarının başlangıcında her iki takım da topu çemberle buluşturmakta zorluk çekti.

Üçüncü periyot 53-26’lık skorla tamamlandı.

Son periyotta vitesi artıran Türkiye, rakibini 35 sayı farkla 75-40 mağlup etti.

Maçın en skorer oyuncusu 14 sayı ile Tilbe Şenyürek oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı farklı geçti - 1

KARİYERLERİNİ SONLANDIRAN MİLLİ OYUNCULARA FORMALARI HEDİYE EDİLDİ

Maç öncesinde basketbol kariyerlerini sonlandıran Bahar Çağlar Ökten ile Tuğçe Canıtez’e, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan tarafından milli formaları hediye edildi.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçında ise 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

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