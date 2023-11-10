A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı farklı geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya ile karşılaştı.

Maçın ilk periyodu, pota altına yaptıkları hızlı hücumlarla sayı bulan Türkiye’nin 19-8 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci periyotta da üstünlüğü elden bırakmayan Türkiye, ilk yarıyı 23 sayı farkla 43-20 önde tamamladı.İkinci yarının başlangıcında her iki takım da topu çemberle buluşturmakta zorluk çekti.

Üçüncü periyot 53-26’lık skorla tamamlandı.

Son periyotta vitesi artıran Türkiye, rakibini 35 sayı farkla 75-40 mağlup etti.

Maçın en skorer oyuncusu 14 sayı ile Tilbe Şenyürek oldu.