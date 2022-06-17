A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Sırbistan'la karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk hafta etabını Ankara'da oynadığı organizasyondaki 5 müsabakasında 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Sırbistan ise Milletler Ligi'nde yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazandı, 2'sinden mağlup ayrıldı.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanacak mücadele (TSİ) 00.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.



Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabı ilk maçında ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

