Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 26 Nisan'da lider Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk olacağı Yukatel Adana Demirspor'u yenmesi halinde kendisine ait ligde üst üste kazanma rekorunu kıracak. İşte, Adana Demirspor-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...



ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’de haftanın açılış karşılaşmasında Adana Demirspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.



Adana Demirspor-Galatasaray mücadelesi, Yeni Adana Stadyumu’nda 26 Nisan Cuma günü saat 20:00’da başlayacak.



Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



GALATASARAY REKOR KIRMAK İSTİYOR



Sarı-kırmızılı ekip, 34. haftaya 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede giriyor. Ligdeki son 14 maçını kazanan "Cimbom", yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



Geçen sezon 12 ve 25. haftalar arasında üst üste 14 maç kazanarak (biri hükmen) Süper Lig rekorunu kıran sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı.



Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirecek.



HEDEF 100 PUANI GEÇMEK



Sarı-kırmızılılar, yarın Yukatel Adana Demirspor'u mağlup etmesi halinde Fenerbahçe'nin puan rekoruna ortak olacak.



Ligin 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan toplayan takımı konumunda bulunuyor.



Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor galibiyetiyle 90 puana ulaşarak, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundaki kendisine ait puan toplama rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında galip gelerek Fenerbahçe'nin puan toplama rekoruna ortak olmak istiyor.



Galatasaray, gözünü 3 haneli puana çevirdi.



Bu sezon ligde oynadığı maçlarda 2,72 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu performansını devam ettirmesi halinde 100 puan barajını geçecek.



Galatasaray, bunu gerçekleştirmesi durumunda Süper Lig'de 3 haneli puan toplayan ilk takım olacak.