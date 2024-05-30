A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Sırbistan'la karşılaşacak

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Sırbistan'la karşılaşacak
Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 03.30'da başlayacak.
VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk mücadelesinde Almanya'yı 3-1'le geçen milli takım, beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etmişti.
Ay-yıldızlı ekibin ikinci haftadaki karşılaşmalarının programı şu şekilde:
Yarın:
03.30 Sırbistan-Türkiye
1 Haziran Cumartesi:
21.00 Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar:
23.00 ABD-Türkiye
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