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A Milli Takım kadrosu açıklandı: Rakipler Letonya ve Galler

A Milli Takım'ın Letonya ve Galler maçlarının kadrosu belli oldu.

A Milli Takım kadrosu açıklandı: Rakipler Letonya ve Galler

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A Millî Takım'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım'ın kadrosu şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha / Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir.

A Milli Takım kadrosu açıklandı: Rakipler Letonya ve Galler - 1
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