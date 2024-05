A Milli Takım'a yeni sponsor: Montella'dan EURO 2024 mesajı

Anlaşma dahilinde Sürat Kargo, A Milli Erkek Futbol Takımı’nın 2 yıllığına destek sponsoru oldu.

Sponsorluk anlaşması için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sponsor firmanın genel müdürü Cem Oğuz, TFF Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı.



MONTELLA: NET FİKİRLERİMİZ VAR



Milli takımın hafta başında toplanmaya başlayacağını belirten Montella, “Lig bitiyor. Çok sayıda maç takip ettik. Yüzlerce maçlı canlı takip ettik. Net fikirlerimiz var. Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan iki futbolcumuz sonra katılacak. Ligi bitenler var. Bazıları erken katılacak sanırım 24 Mayıs’ta. Daha geniş bir yelpaze 7 Haziran’da olacak. Sahada net gördüğümüz zaman, son kararımızı vereceğiz. U21 takımımıza çok önem veriyoruz. Özellikle 7 Haziran’a kadar onlarla maç yapabiliriz. Bizimle başlayıp onlarla devam edecek oyuncular olabilir. Sinerjinin iyi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



"TURNUVADA EN GENÇ TAKIMIZ"



Sponsorluk anlaşmalarından her zaman mutluluk duyduğunu dile getiren A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Yeni bir sponsorluk olduğu zaman büyük mutluluk duyarım. Bize güveniyor demektir. Yeni bir zorlukla, mücadele ile karşı karşıyayız. Bize güvenenler var. 8 bin kişiyi yönetmeye alışkın bir firma bize güveniyorsa teşekkür hak ediyordur. Son derece genç bir takımız, hızlı olduğumuzu ümit ediyoruz. Futbolda öncelik hızdır, sürattir. Son derece hazırız. En iyisini yapacağız. Almanya’da destek bulacağımızı biliyoruz. İyi hazırlandık. Şu anda genç bir takımız, en genç takımız. Gençler sahada olduğu zaman onlara baskısız, neşeli, keyifli oyun oynatmak önemlidir ama sorumluluklarının dahilinde olması lazım” dedi.



BÜYÜKEKŞİ: 2032'DE HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU



Sponsorlukların kendileri için son derece önemli olduğuna dikkat çeken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Sponsorlarımızı biz sponsor olarak görmüyoruz. Onlar bizim iş ortaklarımız. Son derece önemsiyoruz. Elimizden gelen her türlü katkı ve desteği veriyoruz. FIFA ve UEFA sıralamasında yükselişe geçen milli takımımıza sponsor olunması son derece anlamlı. Tüm Avrupa’dan vatandaşlarımız turnuvaya yoğun ilgi gösterecek. Ev sahibi gibi maçlara çıkacağız. Başta Almanya olmak üzere Avusturya, Hollanda ve Belçika gibi farklı ülkelerden gurbetçi vatandaşlarımız A Milli Takımımızı bekliyor. Montella göreve geldikten sonra FIFA ve UEFA sıralamasında yükselişe geçen milli takımımız, inşallah şampiyonada da yükselişine devam edecek. Buna inancımız tam. Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt, milli oyuncularımızı yakından takip ediyor. Montella, gerek yurt içi gerek yurt dışında oyuncularımızı yerinde takip ediyor. Milli takımımızın EURO 2024’e en iyi şekilde hazırlanması için her türlü tedbiri aldık. 2032 yılında İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacak olduğumuz şampiyonada hedefimiz Avrupa şampiyonu olabilmek. Genç bir takımız. Alt yaş gruplarındaki milli takımlar ile de yakından ilgileniyoruz. Kulüplerinde şampiyon olan Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Akgün’ü tebrik ediyorum. Geçen sene İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız Şampiyonlar Ligi finalinde Hakan, takım kaptanı olarak sahaya çıkmıştı. Bu sene de iki Türk oyuncu finalde sahaya çıkacak. İkisi de bizim göğsümüzü kabartacaklar. Şampiyonlar Ligi kupası bir milli futbolcumuzun elinde kalkacak. İkisine de başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.



BÜYÜKEKŞİ: BÜTÜN HEDEFİMİZ ALTYAPI VE YENİ TRANSFER EDİLECEK İSİMLERİN GENÇ OLMASI



Çok genç bir kadroya sahip olduklarını belirten Büyükekşi, Çok genç oyuncularımız var. Başta Arda, Kenan Yıldız, Can Uzun ve Semih Kılıçsoy gibi. Bu oyuncular 18 yaşında. Şu anda EURO 2032’ye 8 yıl var. Bu oyuncular orada 26 yaşında olacak. 20, 22 yaşında oyuncularımız var. Diğer taraftan da futbolla ilgili altyapıya önem veriyoruz. Süper Lig takımlarına akademi zorunluluğu getirdik. Bütün takımların altyapısının hoca eğitimini tamamladık. Herbirinde 11’er hoca eğittik. Bugün 15 yaşında olanlar da o zaman 23 yaşında olacak. Şimdiden hazırlanıyoruz. Yabancı sayısını 12’ye düşürdük. 14 Türk olacak. Kadro sayısını 26’ya çıkarttık. Takımlar 3 kulvarda mücadele ediyor. 5, 6 oyuncuyu A takıma alabilirler. 23 yaş altı oyuncu oynatmak konusunda, alt liglerde mecburi oynatma kuralı getirdik. Süper Lig’de 23 yaş altında yabancı alırsanız fon ödemezsiniz dedik. Süper Lig, Avrupa’nın en yaşlı ligi. Bütün hedefimiz altyapı ve yeni transfer edilecek isimlerin genç olması. Teknik ekibimize, hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz” şeklinde konuştu.



CEM OĞUZ: "FUTBOL SADECE FUTBOL DEĞİLDİR"



Geçtiğimiz yıl A Milli Kadın Futbol Takımı’nın ana sponsoru olduklarını hatırlatan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Katıldığımız ikinci basın toplantısı. Geçen sene kadın takımımıza ana sponsor olarak başlamıştık. Milli takımımız; zorlu mücadele ve çetin bir yolculuktan geçerek üst üste 3, toplamda 6’ncı kez Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Bu yaşaması zor bir durum. Ben de bir işletmenin kaptanı olarak benzerlikler görüyorum. Yakın zaman milli takımımızı Avrupa yolcuğuna uğurlayacağız. İstikrarlı başarısını sürdüreceğine eminiz. Futbol sadece futbol değildir. Futbol, paylaşmaktır. Kimi zaman hüznü paylaşmaktır. Kimi zaman rol model olmaktır. Onlara elimizden geldiğince destek olmak istiyoruz. Başarının en güçlü faktörü sürat. Biz de sürat katmak istiyoruz” şeklinde konuştu.



ALKIN KALKAVAN: "SPONSORLUK GELİRLERİNİ ARTIRMIŞ DURUMDAYIZ"



Başarı geldikçe sponsorluk konusunda ilginin daha çok arttığını ifade eden TFF Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, “Sponsorluk konusunda ilgili son derece arttı. Yayın gelirlerini artırdığımız gibi sponsorluk gelirlerini de arttırmış durumdayız. Daha önce kadın takımımıza sponsor olan Sürat Kargo, A Milli Erkek Futbol Takımımıza sponsor oluyor. Milli takımımıza uğur getirmesini bekliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.