A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı gelişmesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı'nın A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.



29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katılacak."

2 İSİM SAKATLIKTAN DOLAYI ÇIKARILMIŞTI

Montella yönetiminde Macaristan ve Avusturya maçlarında A Milli Takım’ın aday kadrosu belirlenmişti. Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın kafileye dahil edildi.

A MİLLİ TAKIM'IN MACARİSTAN VE AVUSTURYA MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Macaristan - Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 22 Mart Cuma akşamı 22.45'te TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Avusturya - Türkiye hazırlık karşılaşması ise 26 Mart Salı günü oynanacak.