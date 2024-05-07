PSG havlu attı: Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi finali biletini kaptı

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG, Dortmund’u ağırladı.
Paris’te oynanan rövanş karşılaşması saat 22:00’de başladı.
Alman ekibi Borussia Dortmund, taraftarının önünde oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etmişti.
PSG deplasmanında Dortmund, 50. dakikada Hummels'in golüyle rakibini yine 1-0 yenerek adını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı.
Diğer finalist, bugün oynanacak Real Madrid-Bayern Münih karşılaşmasının ardından belli olacak.
Şampiyonlar Ligi finali, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
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