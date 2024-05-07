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PSG havlu attı: Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi finali biletini kaptı

Devler Ligi’nde finale yükselen ilk takım belli oldu. Borussia Dortmund, evinde 1-0 devirdiği PSG'yi deplasmanda da aynı skorla yenerek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

PSG havlu attı: Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi finali biletini kaptı

 yarı final rövanş maçında , Dortmund’u ağırladı.

Paris’te oynanan rövanş karşılaşması saat 22:00’de başladı. 

Alman ekibi , taraftarının önünde oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etmişti.

PSG havlu attı: Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi finali biletini kaptı - 1

deplasmanında Dortmund, 50. dakikada Hummels'in golüyle rakibini yine 1-0 yenerek adını finaline yazdırdı.

Diğer finalist, bugün oynanacak Real Madrid-Bayern Münih karşılaşmasının ardından belli olacak.

Şampiyonlar Ligi finali, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

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