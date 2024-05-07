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Real Madrid-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanşlarında heyecan başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanş mücadelesinde, İspanyol ekibi Real Madrid, sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek. Yarı finalin ilk ayağında, Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı. Peki, Real Madrid-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi nefesler tutuldu. 'nde 14 kupayla tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Futbolseverler de müsabaka öncesi tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Real Madrid-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler...

REAL MADRİD-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid-Bayern Münih maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak. Rövanş karşılaşması Santiago Bernabeu'da yapılacak.

Devler Ligi’ndeki heyecan dolu rövanş mücadelesi, TV8,5'den canlı yayınlanacak.

FİNALDEKİ RAKİP BU GECE BELLİ OLACAK

Devler Ligi’nde Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinin galibi, Dortmund - PSG eşleşmesinin kazananıyla finalde rakip olacak.

Devler Ligi finali ise 1 Haziran’da Londra’daki Wembley Stadı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

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