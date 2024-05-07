Real Madrid-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi'nde 14 kupayla tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Futbolseverler de müsabaka öncesi tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Real Madrid-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler...



REAL MADRİD-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?



Real Madrid-Bayern Münih maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak. Rövanş karşılaşması Santiago Bernabeu'da yapılacak.



Devler Ligi’ndeki heyecan dolu rövanş mücadelesi, TV8,5'den canlı yayınlanacak.



FİNALDEKİ RAKİP BU GECE BELLİ OLACAK



Devler Ligi’nde Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinin galibi, Dortmund - PSG eşleşmesinin kazananıyla finalde rakip olacak.



Devler Ligi finali ise 1 Haziran’da Londra’daki Wembley Stadı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek