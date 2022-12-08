ABD'li basketbolcu Brittney Griner mahkum takasıyla serbest

Rusya'da tutuklu ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, Rus silah kaçakçısı Viktor Bout ile mahkum takası kapsamında serbest kaldı.



ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, "Griner ile konuştum. Morali iyi, güvende ve uçakta evine dönüyor" dedi.



NE OLMUŞTU?



31 yaşındaki Griner'ın, şubatta Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sheremetyevo Havalimanı'nda gerçekleştirilen aramada, bavulunda kenevirden elde edilen yağ bulunduğu Rusya Federal Gümrük Servisi'nce duyurulmuştu.



9 yıl hapse mahkum edilen Griner için Biden, "Karar kabul edilemez" diyerek Rusya'ya Griner'i acilen serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

BRITTNEY GRINER KİMDİR?



Phoenix Mercury formasıyla 2014'te WNBA şampiyonu olan, 7 kez all-star seçilen Griner, UMMC Ekaterinburg formasıyla da 4 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve 3 Rusya ligi şampiyonluğu yaşadı.



Griner, ABD Milli Takımı'nda ise 2'şer olimpiyat ve dünya şampiyonluğu elde etti.