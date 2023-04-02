ABD'li boktör Putin'e seslendi: Rus pasaportu almak istiyorum

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir boks müsabakasında ünlü ABD'li boksör herkesi şaşkınlığa uğratan bir konuşma yaptı. Rus rakibi Viaçeslav Datsik ile maça çıkan ve 3. Raund sonunda hakem kararıyla müsabakayı kazanan Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslendi.

Maçın ardından kendisine uzatılan mikrofondan Putin'e seslenen Johnson, Rus vatandaşı olmak istediğini söyleyerek, "Hayat boyu sürecek bir değişiklik yapmaya gerçekten hazırım. Başkana seslenmek istiyorum, Saygın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, kariyerime buraya tam olarak yerleşerek devam etmek istiyorum. Onayınızla Rus pasaportu almak ve Rusya'nın evim olmasını istiyorum" dedi.



Müsabakayı izleyen sporseverler Johnson'ı bu konuşmasının ardından alkışlarıyla desteklerken olay Rus ve dünya basının da geniş yer buldu.

Profesyonel yaşantısında 58 boks müsabakasına çıkan 43 yaşındaki Kevin Johnson bu maçlarda 39 galibiyet 21 mağlubiyet alırken 2 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.