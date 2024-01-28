Abdülkadir Ömür'ün bonservisi ve yeni adresi belli oldu

Trabzonspor'da Galatasaray mücadelesi öncesi kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün gelecek durağı belli oluyor.

Beyaz TV'ye konuşan Hull City başkanı Acun Ilıcalı, 24 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibe transfer olmak istediğini söyledi.



Ayrıca Ilıcalı'nın Trabzonspor ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve Abdülkadir Ömür için 4 milyon sterlin bonservis bedeli ödeneceği öne sürüldü.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla 16 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 6 asistlik katkı sağladı.