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Abdülkadir Ömür'ün bonservisi ve yeni adresi belli oldu

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi belli oluyor. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Trabzonspor ile görüşmeleri sürdürdüğü ve 4 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Abdülkadir Ömür'ün bonservisi ve yeni adresi belli oldu

'da Galatasaray mücadelesi öncesi kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün gelecek durağı belli oluyor.

Beyaz TV'ye konuşan başkanı , 24 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibe transfer olmak istediğini söyledi.

Ayrıca Ilıcalı'nın Trabzonspor ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve Abdülkadir Ömür için 4 milyon sterlin bonservis bedeli ödeneceği öne sürüldü.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla 16 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 6 asistlik katkı sağladı.

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