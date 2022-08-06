Abdullah Avcı: İlk maçlar zor maçlardır

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Avcı, "Bugün ilk yarıda oyunu koparabilirdik. Özellikle Süper Kupa'da taç ve duran top organizasyonlarımız var. Bazen her şeyi doğru yaparsınız ama berabere biter. İki haftadır duran topla maçı çözüp istediğimizi alabiliyoruz. Oyuncularım ne verirsem yapmaya çalışıyorlar. Önemli olan da bu, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yoğun bir sezonun arkasından çok fazla ara olmadan Süper Kupa almak ve lige hazır olmak kolay olmuyor. İki maçtır gol yemeden devam ediyoruz." diye konuştu.



Marek Hamsik'in eksikliğinin planlarını nasıl etkilediği sorulan Avcı, "Hamsik'le başka bir oyun var, Hamsik'siz başka bir oyun var. Bugün Hamsik'in sahada olması birçok problemi çözebiliyor. Siopis'in savunması güçlü, Hamsik'le topa sahip olarak başka bir hikaye yazabiliyoruz. Bir B planı cebimizde. Sağ stoper eksiğimiz ile ilgili yatırımlık ve problemsiz bir isteğimiz var. Transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Umarım yakın zamanda gerçekleştirebiliriz." yanıtın verdi.



İstanbulspor'un kendi kariyeri için çok önemli bir kulüp olduğunu söyleyen Avcı, basın toplantısında 2005 yılında hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'yu da andı.



Avcı, "2004-2005 sezonunda Kazım Koyuncu'nun izlediği son maç da bu statta İstanbulspor-Trabzonspor maçıymış. Trabzonspor için ne anlam ifade ettiğini herkes biliyor. Onu da anmış olalım. Belki burada yok ama her zaman Trabzon tribünün içinde." dedi.



Bu sezon başlayacak rezerv lig ile ilgili de açıklamalarda bulunan Avcı, şunları kaydetti:



"2010-2011'de milli takımdayken rezerv lig ile ilgili çok çalışmam olmuştu. İsmi doğru ama uygulamada doğru olmadığını düşünüyorum. Oyuncu, stat ve rekabet ortamında, profesyonel ligde gelişir. Bugün maç yaptık, yarın yenileme çalışması yapacağız. Oynayan oyuncuyla oynamayanın antrenmanı aynı olmuyor. Ben U-19 takımıyla tesiste zaten maç yapıyorum. Profesyonellik olması lazım. Rezerv tesiste oynayarak olmaz. 1 sene sonra bozulacak bir şeye başlamanın maddi ve manevi zarar olacağını düşünüyorum."



Yeni sezon mesajını da veren Avcı, "Futbolun iyileştirme gücü herkese iyi gelsin. Saygı, sevgi ve fair playin olduğu, hataların konuşulmadığı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.