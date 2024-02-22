Abdullah Avcı, Mislav Orsic'in dönüş tarihini verdi

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında evinde Adana Demirspor’u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Düz koşu ve ısınmayla başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Fernandez, Orsic ve Berat Özdemir antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"SAHADA PLANLAMA KOLAY OLMUYOR"



Eksik oyuncuların dönmesiyle takımdaki rekabetin arttığını belirten Avcı, "Bir haftada 3 maç oynamak ve ilk 11’de 7 ile 8, toplamda da 13 oyuncunun olmadığı bir süreci yaşadık. Bu süreçte kaybetmeyebilirdik de. Bu haftaki rakibimiz Adana Demirspor da o süreci yaşadı ve rakibimiz toparlanma sürecine geçti. Transferler yaptılar. Gelenler, gidenler oldu. Bu bir organizasyon. Sahada planlama kolay olmuyor. Taraftarımız hemen sonuç bekliyor. Ama bu süreçte sıralama kaybetmedik. Rakiplerimiz de puan kaybetti, biz de puanlar kaybettik. Sıralama ve Türkiye Kupası hedefimiz aynı yerde duruyor. Bugün geldiğimiz noktadaysa oyuncuların gelmesiyle beraber rekabetimiz daha da arttı ve mevcut durumu yukarı çekti. Onun için kazanmak önemli, bu bizi hızlandırıyor. Bu süreci bu şekilde geçtik diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



"HEDEF HALA ÖNÜMÜZDE"



Hedeflerinin Avrupa kupalarına gitmek ve Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu kaydeden Avcı, "Diğer takımların da olduğu gibi yine inişler çıkışlar olacaktır. Ulaşılabilir hedefimizi net bir şekilde söylemiştik. Bu sene itibarı ile üçüncü veya dördüncü olup Avrupa kupalarına gitmek ve Türkiye Kupası'nı kazanmak olarak hedefimizi söylemiştik. Bugün itibarıyla bu hedefler geçiş sürecinin sancılı olmasına rağmen bu hedef hala önümüzde” diye konuştu.



"OYUNCULARIMIZIN DURUMU İYİ ENERJİLERİ YÜKSEK"



Adana Demirspor karşılaşmasının zor olacağını ifade eden deneyimli teknik adam, "Ligde 12 maç kaldı ve en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Oyuncularımızın durumu iyi, enerjileri yüksek. Bir yandan bugünü çalışıyoruz, bir yandan da önümüzdeki senenin planlamasına çalışıyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız. Şu an itibarı ile hedefimiz içerideki oyuncularımızdan maksimum performansları almak. Oyuncularımızın bir kısmı Afrika Uluslar Kupası'ndan geldi. Bir aydır yoklar. Fiziksel bir durumları var. Şu an itibarı ile onu da en iyi şekilde planlamaya çalışıyoruz. Adana Demirspor geçiş döneminden çıktı ve iyi transfer yaptılar. İyi bir takımları var. Onlar da iyi ivme yakaladığı bir süreçteler ve başlarında iyi bir teknik direktör var. Zor bir müsabaka bizi bekliyor. Buna en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarlarımızın varlığını hissedebiliyoruz. Rakibimizi daha iyi baskı altına alabiliyoruz. Bu hafta sonu pazar günü öğleden sonra bize yardımcı olurlarsa bundan son derece mutlu oluruz” şeklinde konuştu.



ORSİC İÇİN TARİH VERDİ



Sakatlığı süren Orsic’in durumuna ilişkinde bilgiler veren Avcı, "Isınma, 5’e 2, oyunların bazı bölümlerine antrenmanların, bazen joker olarak adaptasyon sürecine çalışıyor. Bir aksilik çıkmazsa ki biliyorsunuz sakatlıktan çıkanlar, insanlar sakatlandığı yeri değil diğer tarafı daha çok korurlar. Biz de bu süreçte Orsic’i daha koruyarak gidiyoruz. Bir aksilik olmazsa Mart’ın 15’ine kadar olan süreçte sanki faydalanacağız.. Sezon başında buranın en net oyuncularından bir tanesiydi. 7 aydır faydalanamıyoruz. Onun da katılımıyla rekabet daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

