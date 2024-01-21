Abdullah Avcı'dan Bakasetas açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Dev maç öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Galatasaray'ın ligin üzerinde konu başlıkları var. Üçlü oyun kurmaları, yaptıkları baskı. Yoğun maç trafiği sebebiyle görsel hazırlanabiliyoruz.

Hüseyin Türkmen'in oynama sebebinde üçlü oyun kurma ve karşılama gibi etkenleri var. Baskılardan çıkışlarımızda az temaslı oyunlar."

"TRABZON ZOR BİR DEPLASMANDIR"

"Bunları en iyi şekilde sahada yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor'un kadrosu ne olursa olsun, Trabzon zor bir deplasmandır. Oynamayanların değil, oynayanların konuşulacağı bir maç.

Duygusu, tarihi ve tutkusu olan bir takımız. Avrupa bizim için bir hedef. Ortalamamız çok iyi. Oyun zenginliğimiz var. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz."

BAKASETAS



"Bakasetas geçen hafta sakattı. Kulüpten resmi açıklama olmadığı için bununla ilgili konuşuluyor. Dün bir toplantı yaptık, bugün sonradan da olsa sahada olmak isteyebileceğini söyledi.

Transferle alakalı bir durum var ama resmi açıklama ve KAP olmadığı için bu konuda konuşmayacağım."

ABDULKADİR ÖMÜR'ÜN KADRO DIŞI BIRAKILMASI

"Ömür ve Umut Bozok. Böyle net bir şekilde bilgilendirelim. Havada kalıyor. Abdülkadir Ömür, 99'lu ve 3 senemiz beraber geçti. Ender değerlerden biri. Tüm kupaları kazandı. Benim hayatımda insan ve oyuncu kaybetmek yok.

Hiçbir oyuncu kaybedilmez.Ömür'ü kaybetmek için değil kazanmak için çalışıyoruz. Fiziksel ve zihinsel yorgunlukları var. Kolay değil. Onun lakabı Ömür Avcı'dır kulüp içinde.

Benim oğlum yaşındadır. İnsan kaybetmek çok kolay. Ömür'ü kazanmak için mücadele ediyoruz. Bu yörenin çocuğu. Böyle bir karar almamızın sebebi hem fiziksel hem zihinsel.

Bulunduğu alandan çıkıp kendini test etmesi, soru cevap yapması, destek alması, farkındalığını ortaya koyacaktır. Bu karar, Ömür'ü kazanmak adına alınan karardır.

Yönetimimizle istişare ederek aldığımız bir karar. Ben geçen hafta davet ettim. Konu başka yerlere taşındı. İnsanları algıları farklı oluyor. Yönetimimizle uyumlu çalışıyoruz."

UMUT BOZOK

"Umut Bozok buraya 2 sene önce alınan bir futbolcu. Ben aldım. İnişler çıkışlar olabilir. Sağlıkla alakalı bazı duyumlar aldım. İnsanlar bir yerden ayrılmak isteyebilirler ama ayrılırken dahil görevlerini en iyi şekilde yapmak zorundadırlar, profesyonelliğin gereği budur."