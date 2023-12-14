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Aboubakar'ın kadro dışı kalmasının perde arkası

Vincent Aboubakar'ın kadro dışı kalma sürecine dair ayrıntılar ortaya çıktı. Bardağı taşıran Aboubakar'ın yönetime yalan söyleyerek Paris'e eşi için değil, saç ektirmek için gittiği öne sürüldü.

Aboubakar'ın kadro dışı kalmasının perde arkası

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Kamerun Milli Takımı'ndaki Vincent Aboubakar, eşinin rahatsızlığını mazeret göstererek Paris'e gitti.

Ardından Aboubakar'ın Paris'e eşi için değil, saç ektirmek için gittiği ortaya çıktı.

İZİN ALMADAN 2 KEZ FRANSA'YA GİTTİ

Fanatik'in haberine göre; 3 hafta kafa topuna çıkmaması istenen Kamerunlu, İstanbul dönüşünde sakat olduğunu söyleyerek takımla antrenmanlara çıkmadı. İki kez de izin almadan Paris'e kontrole gitti. Bunu öğrenen yeni yönetim yıldız oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Aboubakar'ın kadro dışı kalmasının perde arkası - 1
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