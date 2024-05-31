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Acun Ilıcalı kararını verdi: Hull City'de Tim Walter dönemi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktörlük görevine Tim Walter'ın getirildiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı kararını verdi: Hull City'de Tim Walter dönemi

'nın takımı , teknik direktörlük görevine Tim Walter'ı getirdi. Walter ile 3 yılık anlaşma yapıldı.

Son olarak 2. Bundesliga'da Hamburg'u çalıştıran Walter, geçtiğimiz şubat ayından bu yana boştaydı.

Ilıcalı konu hakkında, "Tim her zaman ilk tercihimizdi. Çok sayıda güçlü adayımız vardı ve titiz davranmak istiyorduk, ancak Tim'in öne çıkan aday olduğu kısa sürede anlaşıldı." dedi. 

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