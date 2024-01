Acun Ilıcalı yeni gözdesini açıkladı: "Fabio Carvalho'yu çok istiyoruz"

Acun Ilıcalı, Liverpool forması giyen Fabio Carvalho'yu Hull City'e transfer etmek için çok çalıştığını ve bu transferin kulüp için çok önemli olduğunu söyledi.

Hull Daily Mail'in haberine göre, Hull City'nin sezonun ilk yarısını RB Leipzig'de kiralık olarak geçiren Fabio Carvalho'yu transfer etmek için çok çalıştığı belirtildi.

Ayrıca haberde her iki tarafında anlaşmaya yaklaştığını, 12 Ocak Cuma günü oynanacak Norwich City mücadelesinden önce transferin sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi.

"ÇOK BÜYÜK KULÜPLERLE MÜCADELE EDİYORUZ"

21 yaşındaki Portekizli orta saha için Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, "Fabio Carvalho için çok büyük kulüplerle mücadele ediyoruz ama biz de Hull City'yiz. Jaden Philogene'nin diğer 10 kulüp arasından bizi seçtiğini unutmayın derim. Biz de çok heyecanlıyız. Kendisi çok özel bir oyuncu ve onu Hull City'de görmeyi gerçekten çok istiyoruz ama her önemli transferde olduğu gibi onu transfer etmek için de Premier Lig kulüpleri ve birçok Championship kulübü rakibimiz. Günün sonunda, tüm taraftarlarımızın bizim Hull City olduğumuzu ve bir oyuncu transfer etmek istediğimizde her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı ve her zaman büyük bir kulüp olduğumuzu göstereceğimizi bilmelerini istiyorum. Biz büyük bir aileyiz ve büyük bir kulübüz. Bu durumda, elbette kolay değil ama Jaden Philogene transferiyle hemen hemen aynı. O dönemde de bize çok fazla şans vermediler ama Jaden'ın tercihi Hull City forması oldu."

TRANSFERDE 6 RAKİP

Hull City'nin bu transferde Wolverhampton, Nottingham Forest, Leicester City, Southampton, Leeds United ve Fulham gibi kulüplerle yarıştığı belirtildi.