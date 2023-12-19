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Acun Ilıcalı'dan Hull City için transfer açıklaması

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımın hocasıyla yaptıkları yeni sözleşme ve transfer hakkında konuştu. Ilıcalı, "Ara transfer dönemi için şimdiden bir oyuncuyla anlaştık. Taraftarlarımızı mutlu edecek 2-3 transfer yapmak istiyoruz." dedi.

Acun Ilıcalı'dan Hull City için transfer açıklaması

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İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi , takımın hocasıyla yaptıkları yeni sözleşme ve transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

BBC'ye konuşan Ilıcalı, "Kapalı maçlardan nefret ediyorum. 0-0 biten maçlar bana göre değil. Liam Rosenior takımın başına geçtikten sonra 3 ya da 4 maçımız 0-0 bitmiştir. bir eğlence oyunu." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİDEN BİR OYUNCUYLA ANLAŞTIK"

Sezonun ilk transferini gerçekleştirdiklerini de söyleyen Ilıcalı, "Ara transfer dönemi için şimdiden bir oyuncuyla anlaştık. Transfer döneminin ilk günlerinde resmi olarak açıklayacağız. Taraftarlarımızı mutlu edecek 2-3 transfer yapmak istiyoruz." dedi.

Önceki günlerde 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıkları teknik direktör Liam Rosenior hakkında da konuşan Ilıcalı, "Kulüpte evinde gibi hissediyor, iki taraf da anlaşmadan çok mutlu." sözlerini dile getirdi.

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