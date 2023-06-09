Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Shelbourne FC tarihi hakkında merak edilenler: Shelbourne hangi ligde yer alıyor, Shelbourne maçlarını nerede oynuyor?

Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini aldığını açıkladı.

İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne FC, 1895 yılında kuruldu. Maçlarını Tolka Park Stadyumu'nda oynayan Shelbourn FC'nin maçlarını oynadığı stadyumun kapasitesi ise 4 bin 200 kişilik.



1895'te Dublin'de kurulan kulüp, 1921'de İrlanda Ligi'nin kurucuları arasında yer aldı. Kulübün renkleri kırmızı ve beyazdır.



SHELBOURNE FC'NİN KAÇ LİG ŞAMPİYONLUĞU VAR?



İrlanda Premier Ligi'de mücadele den Shelbourne FC'nin toplamda 41 şampiyonluğu bulunuyor.



13 kez İrlanda şampiyonu olan Shelbourne, son lig şampiyonluğunu 2006 yılında elde etti. Dublin ekibi tarihindeki ilk lig şampiyonluğuna ise 1925/26 sezonunda ulaştı.



Shelbourne FC 7 kez İrlanda Kupası'nı kazanırken Leinster Senior Cup'ı 20 kez müzesine götürdü. Kırmızı-beyazlı takım ayrıca 1995/96 sezonunda İrlanda Lig Kupası'nı kazandı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHİ SEZON



2004/05 sezonunda ise Shelbourne, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna ulaşan ilk İrlanda ekibi oldu.



Ön elemedeki ilk iki turda rakiplerini geçen Shelbourne, 3. turda İspanya ekibi Deportivo'yla eşleşti.



İki takım arasındaki ilk karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci maçı ise 3-0 kazanan Deportivo tur atlayan taraf oldu.



Sonraki 3 sezonda da Avrupa kupalarına katılım için ön elemede mücadele eden Shelbourne, son olarak 2006'da UEFA Intertoto Kupası'nda yer aldı.



Shelbourne 2. turda Odense'ye eleyerek organizasyona veda etti.