Acun Ilıcalı Sport1'in hisselerini satın alıyor

Hull City takımının sahibi Acun Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağı duyuruldu.



Söz konusu açıklama, kanalın satıştan önceki tek sahibi olan İsviçreli medya grubu Highlight Communications tarafından yapıldı.



REALİTE FORMATLARI DA YAYINLANACAK



Reuters'ın aktardığına göre; Acunmedya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yayınlanacak.



Almanca konuşan izleyici kitlesi için ilk olarak uyarlanacak yapım ise spor realite yarışması Exatlon olacak.

SATIŞA ÇIKARMA KARARI ALMIŞTI



Highlight Communications, geçen yaz Sport1'in hisselerini tamamen ya da kısmen satışa çıkarma kararı almıştı. İsviçreli şirket, kanalın daha da geliştirilmesi amacıyla bu adımı attığını açıklamıştı.



Alman BNN Breaking haber sitesi ise dev satın almayı abonelerine “Bunun yalnızca bir anlaşma olmadığı, dünyanın iki en iyi şirketinin bir araya gelmesi.” olarak duyurdu ve şu ifadelere yer verdi:



“Bu anlaşma, içeriğin yalnızca tüketildiği değil deneyimlendiği bir geleceğe doğru rota çizen, coğrafi ve kültürel engelleri aşarak en iyi spor ve eğlence içeriklerini küresel bir izleyici kitlesine sunan cesur bir hareket.”

