Xavi'den Arda Güler yorumu: "Bu çocuk bir dahi"

Real Madrid'de ilk kez bir LaLiga mücadelesine ilk 11'de başlayan Arda Güler, 29. dakikada Real Sociedad filelerini havalandırdı.

Eflatun-beyazlılar Arda'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılırken, milli futbolcu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Defansa Central'in haberine göre, Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez'in, Arda Güler'in kaydettiği golün ardından, "Bu çocuk bir dahi, ne yazık ki yanımızda değil." dediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon başında Katalan ekibi, Real Madrid ile Arda Güler'i transfer etmek için yarışıyordu.