Enerjisini atması için yönlendirildiği kick boksta dünya şampiyonluklarına doymuyor

İtalya'da martta düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda altın madalya alan milli sporcu Emircan Abdullah Beserek, uzun yıllar uluslararası organizasyonlarda milli formayı başarıyla terletmek istiyor.



Küçük yaşlarda yönlendirildiği kick boksta kendisini geliştirerek önemli başarılara imza atan Beserek, 6 kez Türkiye şampiyonu olmasının yanı sıra, 2022 ve 2023'te İstanbul'da düzenlenen 7. ve 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzandı.



Beserek, 2023'te İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazandı.



"DÜNYA ŞAMPİYONU OLUNCA ŞAŞKINLIK YAŞADILAR"



Meram Belediyespor Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Beserek, bu sporu yaklaşık 11 yıldır severek yaptığını söyledi.



Müsabakalara disiplinli şekilde hazırlandığını aktaran Beserek, "Ailem beni bu spora küçükken yaramazlık yaptığım ve hiperaktif bir çocuk olduğum için gönderdi. İlk başta böyle başarılı olacağımı beklemiyorlardı. Enerjimi atayım diye spor salonuna gönderdiler. Ancak dünya şampiyonu olunca şaşkınlık yaşadılar. Şimdi daha çok ilgileniyorlar, her türlü imkanı sağlıyorlar." diye konuştu.



"ANTRENÖRLÜK HEDEFİM VAR"



Olimpiyatlarda milli formayla ringe çıkmak istediğini vurgulayan Beserek, şöyle konuştu:



"Küçüklükten beri bu sporu yapıyorum. İlerleyen dönemde buradaki küçük kardeşlerime ışık olmak, güzel bir örnek olabilmek ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır sporcular yetiştirmek istiyorum. Antrenörlük hedefim var. Hem ahlaki hem de sporcu anlamında Muhammed Ali ve Mike Tyson'u örnek alıyorum. Onların hayat hikayelerini önemserim. Zorluklarla nasıl mücadele ettiklerini, nasıl bir yol izlediklerine bakarım."



Beserek, ağustosta Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanmaya başladığını ifade etti.



UZUN YILLAR BU SPORA HİZMET EDECEK



Meram Belediyespor Kulübünde kick boks antrenörü Mehmet Güçlü ise 6 yaşından beri istikrarlı şekilde salona gelen Beserek'in çabalarının meyvelerini vermeye başladığını anlattı.



Beserek'in gelişim göstermeye devam ettiğine dikkati çeken Güçlü, şunları kaydetti:



"Onun hem bu sporu yapma hem de ülkemizi temsil etme anlamında daha iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz. Çalışmalarını o prensiple yapıyor. Bu şampiyona Emircan'ın ikinci milli takım deneyimi oldu. Altın madalya alması bizi çok mutlu etti. Tecrübeli rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyerek bizi gururlandırdı. Uzun yıllar bu spora hizmet edeceğine inanıyorum.

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