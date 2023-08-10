Adana Demirspor evinde farklı kazandı

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında evinde Hırvatistan ekibi Osijek ile karşılaştı.



Adana'da oynanan müsabakayı Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili yönetti. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia yaptı.



Adana Demirspor, Hırvat rakibini 3. dakikada Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 52. ve 67.(P) dakikada Ndiaye, 88. dakikada Yusuf Erdoğan ile bulduğu gollerle 5-1 yendi. Osijek'in tek golünü ise 73. dakikada penaltıdan Grzan kaydetti.



Mavi lacivertliler, 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.