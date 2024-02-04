Adana'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Karate Federasyonunca Adana'da gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası sona erdi.



Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda 1 Şubat'ta başlayan şampiyonaya, 63 ilden 2 bin 700 sporcu katıldı.



Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek karatecileri belirlemek için de seçme yapıldı.



Organizasyon sonunda 38 kategoride dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.



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