Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 35. hafta fikstürü ve puan durumu)

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi için kritik maçlara çıkacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:



3 Mayıs Cuma:



20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)



20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)



4 Mayıs Cumartesi:



16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)



19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



5 Mayıs Pazar:



16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)



19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)



6 Mayıs Pazartesi:



20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



SÜPER LİG 35. HAFTA PUAN DURUMU

