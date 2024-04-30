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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 35. hafta fikstürü ve puan durumu)

Süper Lig'de bu haftanın maçları için geri sayım başladı. 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için yarışan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşılaşırken, Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 35. hafta fikstürü ve puan durumu.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 35. hafta fikstürü ve puan durumu)

Trendyol 'de 35. haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi için kritik maçlara çıkacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Mayıs Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

SÜPER LİG 35. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 35. hafta fikstürü ve puan durumu) - 1

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