NK Maribor nerenin, hangi ülkenin takımı? Acun Ilıcalı'nın satın aldığı NK Maribor hakkında bilgiler

NK Maribor, Slovenya'daki Maribor şehrini temsil eden futbol kulübüdür. 12 Aralık 1960 tarihinde kurulan Maribor, 1991'de kurulan PrvaLiga'dan hiç düşmemiş üç kulüpten birisidir.



Maribor, Slovenya Ligi'ni dokuz kez, Pokal Nogometne zveze Slovenije'yı altı kez ve Slovenya Süper Kupası'nı bir kez alarak ülkenin en tanınan kulübü olmuştur.



Kulüp en başarılı zamanlarını 1990'lar ve 2000'lerin başlarında geçirmiştir, yedi kez üst üste ligde şampiyon olup üç kez de lig kupasını almıştır. 1991'deki Slovenya'nın bağımsızlığından önce Yugoslav futbol siteminde oynamıştır.



Maribor, 1946 ve 1991 yılları arasında Yugoslav Birinci Ligi'nde oynamış üç Slovenya kulübünden birisidir. Ayrıca 1999-2000 sezonunda Bojan Prašnikar teknik direktörlüğünde Maribor UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Slovenya kulübü olmuştur. Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarına katılan tek Slovenya ve eski Yugoslavya ülkelerinden katılan dört kulüpten birisidir.



Başkent Ljubljana ekibi Olimpija ile olan ezeli rekabet Ölümsüz Derbi olarak bilinir. Diğer ezeli rekabeti ise Mura 05 ile yapılan Kuzeydoğu Derbisi olarak bilinir.



Kulüp, evindeki maçlarını 12,994 kapasiteli Ljudski vrt stadyumunda oynar. İlk olarak 1962'de inşa edilmiş olan stadyum 1990'lar ve 2000'lerde yenilenmiştir.