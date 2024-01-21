Afrika Kupası ne zaman bitiyor? İşte Afrika Uluslar Kupası bitiş tarihi

Afrika kıtasını Uluslar Kupası heyecanı sararken, milli takımlara giden 200'den fazla futbolcunun yokluğu Avrupa futbolunu bir ay boyunca derinden etkileyecek. Futbolseverler de turnuvanın bitiş tarihine odaklandı.



AFİRKA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?



Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilecek organizasyon, 13 Ocak-11 Şubat tarihlerinde Fildişi Sahili'nde yapılacak.



AVRUPA'DAN 207 FUTBOLCU GİTTİ



6 grupta toplam 24 takımın mücadele edeceği turnuvaya Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya'dan toplam 207 oyuncu gidecek.



Fransa, turnuvaya gönderdiği 88 futbolcuyla bu alanda zirvede yer alıyor.



Afrika Uluslar Kupası'na İngiltere'den 49, İspanya'dan 33, İtalya'dan 19 futbolcu çağırılırken, Almanya 18 oyuncuyla bu konuda en az kayıp yaşayan ülke olacak.