Age Hareide: Türkiye maçına iyi plan yaptık

Norveçli teknik adam, takımda eksik oyuncunun bulunmadığını söyledi. Herkesin oynamaya hazır olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Takımın hazır olması beni mutlu ediyor. Herkes Dünya Kupası'na katılmak için Ulusal Ligi hedef olarak görüyor. iyi bir şans burası, güçlü rakiplerimiz var. Türkiye de güçlü rakiplerimizden biri. Oyuncular için zor dönem oldu, 1 gün yolculukta geçti ve 1 gün idman yapabildik. Bizim zor olacak ama üstesinden geleceğiz" dedi.



Zorlu dönemde sakatlık yaşanmadığını belirten Age Hareide, "İyi bir planlama yaptık, takımla beraber olmamız önemli. Oyuncuların kulüpten milli takıma geçiş süresi kısa olmalı. Enerjimizi tasarruflu harcamak için taktiksel anlamda hazır olmalıyız. Oyuncularımız da buna hazır. Şu anda değişiklik için durumu görmemiz gerekiyor. Uzun bir yolculuk oldu. Bahane olarak görmüyoruz. Oyuncularımızın durumu iyi ama yarın yine oyuncularımızın durumunu görmemiz gerekiyor. Gerçekten Türkiye'ye saygı duyuyoruz. Türkiye'nin taraftarı coşkulu, takımlarını ne kadar çok sevdiklerini biliyoruz. Her milli takımın farklı oyuncuları vardır. Ancak ben İzlanda'nın oyuncularını hiçbir şeye değiştirmem. Bizim milli takımımızdan çok memnunum" diye konuştu.



"BU MAÇ ÇOK COŞKULU GEÇECEK"



Türkiye'de her zaman çok güzel atmosferlerin olduğunu anlatan Norveçli çalıştırıcı şu şekilde konuştu:



"İstanbul'da ve İzmir'de güzel atmosferler var. Türkiye'de oynamak demek güçlü atmosfer demektir. Biz güçlü atmosferlerden çıkabildik. Türkiye'nin yüksek beklentisi var. Bu maç da coşkulu geçecek. Bizim için güzel olan İzmir'de bulunmamız. Havanın sıcak olması güzel. Yarın ki maçı dört gözle bekliyoruz. Rakibe göre ikili santrfor oynayabiliriz. Türkiye güçlü bir takım. Başka bir şey denemek istiyorum çünkü güçlü ofansif oyuncularım var. Farklı seçenekleri değerlendirebiliriz. Galler maçında Türkiye'nin kırmızı kartı kırmızı kart değildi, şanssız bir kırmızı karttı. Türkiye 10 kişi kaldı ama iyi reaksiyon verdi. Özellikle son bölümlerde tehlikeli ataklar geliştirdi. 10 kişi kaldıktan sonra Türkiye standartlarını yükseltti."



GUDMUNDSSON: TÜRKİYE ÖZEL OYUNCULARA SAHİP



Takım kaptanı Johann Berg Gudmundsson ise Türkiye'de çok özel futbolcuları olduğunu dile getirdi. Gudmunsson, "Türkiye'de çok özel oyuncular var. Türk oyuncular üst seviyede. Real Madrid ve Inter'de oynayan futbolculara sahipler ve bu oyuncular çok özel işler yapıyor. Her birine karşı dikkatli olmak zorundayız. Rakibimizdeki birkaç oyuncuya karşı değil aslında hepsine karşı dikkatli olmalıyız" yorumunu yaptı.