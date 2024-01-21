Ağrı'da hakem krizi: Tüm maçlar ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan klasman listelerine Ağrı İl Hakem Kurulu'ndan tepki geldi. Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş ve yönetim kurulu üyeleri Osman Sarı, Cumali Duru, Ahmet Yılmaz ve Mehmet Ali Alpaslan, MHK'nın kararlarını protesto ederek istifa ettiklerini duyurdu.



İstifa kararı sonrası Ağrı ilinde 20 ve 21 Ocak 2024 tarihinde oynanması gereken tüm amatör müsabakalara hakem ataması yapılamadı. Bu durum maçların ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu. Ağrı İl Hakem Kurulu'nun istifasının ardından TFF'nin nasıl bir çözüm yolu izleyeceği merak ediliyor.